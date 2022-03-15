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Минюст Украины наложил запрет на продажу и покупку недвижимости на всей территории страны

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Минюст Украины наложил запрет на продажу и покупку недвижимости на всей территории страны

Сделки приостановлены по соображениям безопасности.
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В связи с нестабильной политической ситуацией Министерство юстиции Украины приняло решение о запрете любых сделок по недвижимости. Глава ведомства Денис Малюська сообщил, что мера предпринята из соображений безопасности, чтобы избежать незаконной смены собственности. Он подтвердил решение в эфире одного из украинских каналов: "Недвижимость — да".

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Министерство уже ограничило доступ к реестрам недвижимости, чтобы обезопасить граждан. Малюська добавил, что сейчас услуги министерства работают со сбоями во всех регионах Украины вне зависимости от ситуации в том или ином населенном пункте. "Это самый ценный реестр государства. Соответственно, сейчас доступ к реестру недвижимости ограничен", – добавил глава Минюста.

Сделки с недвижимость в настоящее время в стране можно заключать через нотариуса. Однако данные о владельце объекта сделки проверить нельзя, из-за чего невозможно заключить полноценный договор купли-продажи.

Напомним, накануне стартовал четвертый этап переговоров между Россией и Украиной. Делегации встретились онлайн, однако окончательных решений принято не было, поэтому встреча была остановлена на некоторое время.

Фото: Michael Runkel / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2022, 11:41 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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