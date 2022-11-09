Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%

Из-за перенасыщения рынка.



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С начала года объем предложения на вторичном рынке Москвы увеличился в 1,6 раз, до 44,2 тыс. лотов. Резкий рост экспозиции привел к снижению цен, особенно на изначально переоцененные объекты, а также на жилье низкого качества.



В среднем "квадрат" с начала года подешевел почти на 16%, до 438 тыс. рублей.

Максимальное снижение – на 21% – зафиксировано в центральных районах города. Если в январе средняя стоимость кв. м здесь достигала 955 тыс. рублей, то к концу октября – снизилась до 756 тыс. рублей.

На 8% подешевела вторичка в ЗАО и в Зеленограде, до 447 тыс. и 211 тыс. рублей за кв. м соответственно.

Кроме Зеленограда, самые низкие цены на вторичное жилье сейчас действуют в ЮВАО (270 тыс. рублей) и ВАО (275 тыс. рублей за кв. м).

Больше всего вторичных квартир продается в западных районах столицы. Общий объем предложения здесь составляет более 7 тыс. лотов. Меньше всего «вторички» предлагается в Зеленограде, где по итогам октября в продаже находилось менее 700 лотов.