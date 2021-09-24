Купивший квартиру Слава Марлоу вынужден брать кредит на шкаф

В 21 год Слава Марлоу уже обзавелся собственной недвижимостью в Москве.

Популярный музыкант поделился со своими подписчиками радостной новостью – молодой человек купил квартиру. Подтвердить свои слова Слава Марлоу решил несколько странным способом: он разместил в "Инстаграме" серию собственных фото, на которых он стоит на столе в просторной комнате и демонстрирует подписчикам себя и свои грубые ботинки.

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Певец рассказал, что после приобретения дорогостоящей недвижимости ему нужно брать кредит на паровой шкаф. Марлоу признался, что такой шкаф является его большой мечтой, и даже попросил подписчиков поделиться опытом использования подобной техники.

Многие фолловеры музыканта приняли его слова за шутку, понимая, что он вполне может обойтись без кредитов. К тому же, большинство подписчиков Марлоу не знают, что такое паровой шкаф и зачем вообще он нужен музыканту. Судя по всему, речь шла о специальной технике для ухода за одеждой, но никаких пояснений артист не дал.

Фанаты поздравили певца со столь большой и важной покупкой, как квартира. Некоторые поинтересовались, с кем планирует жить артист, а кто-то и вовсе попросил совета о том, как накопить на недвижимость.

Напомним, что Слава Марлоу приобрел известность пару лет назад после того, как стал сотрудничать с Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. Позже музыкант начал сольную карьеру. В этом году Слава Марлоу вошел в рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes.