Росгвардия обеспечила жильем семьи еще 55 бойцов

Руководитель Федеральной службы войск Национальной гвардии России Виктор Золотов лично вручил офицерам и прапорщикам ключи от служебных квартир в Ставрополе. Новое жилье получили 55 семей.

Директор отметил, что Росгвардия прилагает все усилия для обеспечения социальных гарантий служащим ведомства. Благодаря сотрудничеству администрации Ставропольского края и Росгвардии семьи офицеров и прапорщиков получили оснащенные всем необходимым квартиры в новых домах.

Вопрос обеспечения жильем всех бойцов Национальной гвардии России решается довольно успешно. Кроме военнослужащих внутренних войск, на квартиры в 2018 году смогут рассчитывать и сотрудники вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа. Документ, подтверждающий возможность получения жилплощади, денежной субсидии и военной ипотеки, вступит в силу в январе 2018 года.

Кроме того, для улучшения условий службы росгвардейцев внесут изменения в организацию их питания. Она будет передана в руки профессиональных предприятий. Раньше с питанием в службе были трудности: солдаты-срочники жаловались на скудный рацион, маленькие порции и отсутствие альтернативы блюдам со свининой.

"По утрам в основном каша. На обед – два блюда, на ужин – картошка, но чаще давали капусту. Мяса почти не видели. Если попадется два маленьких кусочка – хорошо", – рассказал Азат Хуснутдинов, отслуживший в прошлом году в Нижнекамске.

Новая система поможет повысить интерес солдат к срочной и контрактной службе. Аналогичный опыт имеется: в армии систему аутсорсинга начали применять с 2010 года. Это изменение называют одной из самых значимых реформ последних лет. Выдача блюд организована по принципу шведского стола – каждый сам выбирает понравившийся ему завтрак, обед или ужин. За качеством закупаемых продуктов и приготовленных блюд тщательно следят специалисты питания.

Напомним, что Федеральная служба войск национальной гвардии России, позже переименованная в Росгвардию, основана на базе Внутренних войск МВД. Помимо силовых структур, в новый орган также вошли представители ОМОНа, СОБРа, подразделений вневедомственной охраны и ФГУП "Охрана". Основными функциями ведомства являются охрана общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом и контроль за оборотом оружия.