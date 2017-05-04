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Недвижимость

Пять преимуществ аренды жилья в путешествиях

Фото: airbnb.ru
Аренда квартиры в путешествии в качестве альтернативы гостиницам в последние годы набирает обороты, как и сервисы, которые помогают найти идеальное жилье. Дни.Ру изучили возможности одной из самых популярных площадок для краткосрочной аренды жилья по всему миру – Airbnb – и нашли пять преимуществ такого проживания.
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Экономия

Аренда жилья, особенно при путешествии большой компанией, чаще оказывается до трех раз дешевле, чем оплата нескольких гостиничных номеров. Притом что интернет, завтрак, чистое белье и полотенца чаще всего включены в стоимость – главное – тщательно читайте информацию о квартире.

Санкт-Петербург. Фото: airbnb.ru

Общение с местными

Даже если вы отправляетесь в путешествие, чтобы предаваться уединенному отдыху, советы и лайфхаки от местных еще никому не мешали. Хозяева чаще всего открыты и добродушны и с радостью посоветуют вам самый дешевый способ путешествия в аэропорт, расскажут о нетуристических достопримечательностях или кафе или предупредят о неочевидных запретах. Если же вы приехали в страну для общения и знакомства с новой культурой, хозяин квартиры может стать для вас настоящим кладом – расскажет и про еду, и про обычаи, и про средние зарплаты, и про все остальное.

Возможность познакомиться с бытом

Аренда квартиры – это еще и возможность узнать, как обставляют квартиры, чем завтракают и как проводят вечера жители новой для вас страны.

Сочи. Фото: airbnb.ru

Доступ к кухне

Захотите вы перекусить бутербродами на полдник, испечь блинов на завтрак или приготовить борщ в час ночи – с легкостью сможете сделать это в арендованной квартире. Купите недорогие продукты в ближайшем супермаркете – и еще и здорово сэкономите на еде.

Минск. Фото: airbnb.ru

Внимание со стороны хозяина

Еще один приятный бонус – хозяин лично заинтересован в том, чтобы вам все понравилось, вы оставили хороший отзыв и, может быть, вернулись к нему снова. Он может купить для вас угощения, отвезти в аэропорт, одолжить теплую одежду - варианты весьма многочисленны при элементарной вежливости с вашей стороны.

Советы от редакции

Обсудите все подробности поездки с хозяином. На сайте Airbnb, например, для этого есть специальный чат – лучше и безопаснее использовать его. Расскажите о времени прилета, своих планах, численности компании, уточните наличие нужных вам удобств и договоритесь, 
как вы заберете ключи. Причем сделать это лучше еще дома, чтобы не бегать по незнакомому городу в поисках интернета. Внимательно изучайте описания жилья и обязательно читайте отзывы – узнаете, насколько гостеприимен хозяин, правдивы ли фотографии квартиры и на что лучше обратить внимание при заселении. Не стоит думать, что аренда жилья менее безопасна, чем другие способы проживания. Вы можете запросить документы хозяина, просмотреть его профили в соцсетях, а при возникновении любой нештатной ситуации связаться со службой поддержки в любое время суток. Кроме того, площадка по аренде берет на себя все финансовые вопросы – вам остается только выбрать нужный вариант, договориться с хозяином и спокойно отправляться в поездку.

Автор: Иван Поляков4 мая 2017, 13:25

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