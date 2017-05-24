Одна треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации

Треть жильцов московских пятиэтажек уже приняли участие в голосовании по вопросу переселения в новые дома. Отдать голос "за" или "против" проекта можно в МФЦ или на портале "Активный гражданин", сообщили в Общественном штабе по контролю за реализацией программы.

33% жильцов домов, включенных в предварительные списки программы, выразили свое мнение о реновации. Сообщается, что в половине пятиэтажек за переселение высказались более 2/3 жителей. В 360 домах голоса "за" пока отдали менее 75% от количества участников голосования. А по 160 адресам добро на реновацию пока дали менее половины проголосовавших, поделился информацией с журналистами председатель штаба Александр Козлов.

"Мы направили руководству МФЦ и портала "Активный гражданин" обращение о взаимодействии, оперативном предоставлении информации и готовы сейчас озвучить цифры о ходе голосования, которые являются актуальными на сегодняшний день. Если посмотрим на динамику голосования, то сейчас уже проголосовали 33% от всех квартир, чьи дома в проекте программы реновации содержатся. Это означает, что из 337 тысяч 907 квартир в домах, включенных в перечень голосования, уже проголосовало 111 тысяч 322 квартиры", – сказал Козлов.

В соответствии с недавно принятым законом, дом не попадет в программу реновации, если число противников переселения превысит хотя бы треть от общего числа собственников и нанимателей квартир. К настоящему времени набралось 18 домов, где более 1/3 жильцов высказались против. В штабе подчеркнули, что эти 18 домов находятся в 13 разных районах Москвы.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации создан Общественной палатой города Москвы. Здесь открыта горячая линия, на которой работают 16 консультантов. Члены штаба ведут личный прием граждан по рабочим дням, с 10:00 до 20:00. По статистике, самый актуальный вопрос – "Как попасть в программу реновации?".