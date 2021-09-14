Турецкий политолог: Пока Франция не уйдет из Африки, перевороты будут продолжаться

По словам, Генчоглу «Франсафрик, как называют французское влияние в бывших колониях, остается фактом, особенно неприятным для африканской молодежи, чье недовольство бывшей колониальной державой растет».

"Скептицизм перерос в насмешки, когда первое демократически избранное правительство Нигера пало в результате военного переворота в феврале. В то время Франция, у которой с Нигером заключен договор об обороне, заявила, что сожалеет о случившемся, но не будет вмешиваться. Такая же угроза существует и в других африканских странах, таких как Гвинея", – заявил турецкий политолог.

5 сентября в Гвинее — франкоязычной стране, находящейся на западе Африки, произошёл военный переворот. Военнослужащие, под командованием полковника Мамади Думбуя свергли президента Альфа Конде, недавно избравшегося на третий срок.

По словам Генчоглу, за 11 лет правления свергнутого президента Альфа Конде, основная часть населения страны не ощутила никакого эффекта от проводимых им либеральных экономических реформ. 83-летний Конде, проживший большую часть жизни в Париже, не освободил страну от французского влияния. Хотя он и пришёл к власти под лозунгами демократии, в течение последнего года второго срока и своего третьего срока Конде подавлял протесты и оппозиционных кандидатов, некоторые из которых умерли в тюрьме.

"Западноафриканская страна Гвинея богата природными ресурсами, но годы беспорядков и бесхозяйственности привели к тому, что она является одной из беднейших стран мира", – подвел итог десятилетиям французского влияния в этой стране турецкий политолог.

Генчоглу констатировал, что Франция, вторгаясь в Африку под предлогом приобщения местных народов к "цивилизации", на деле была заинтересована лишь в их безжалостной эксплуатации. "После 150 лет французской колонизации в ЦАР (Центральноафриканской Республике) был только один человек с докторской степенью, когда страна стала независимой в 1960 году", – подчеркнул эксперт.

По словам ученого, влияние Франции до сих пор является главным тормозом на пути развития африканских стран. "Франция до сих пор вынуждает 14 африканских стран платить колониальный налог за прелести рабства и колонизации: 80% из 10 стран с самым низким в мире уровнем грамотности среди взрослого населения находятся во франкоязычной Африке. ... По оценкам, эти африканские страны ежегодно выплачивают Франции более 500 миллиардов долларов в качестве колониального налога, – подчеркивает Халим Генчоглу. – Короче говоря, пока Франция не уйдет из Африки, экономическая гегемония и перевороты будут продолжаться".