Украина вместе с западными странами реализовывала план по борьбе с Россией. Коллективный запад пошел на абсолютную конфронтацию с 2014 года. Об этом в эфире политического ток-шоу заявил дипломат, бывший заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Александр Чалый.
Как сообщает портал "ПолитНавигатор", киевский дипломат назвал совместный план Украины и Запада по борьбе с Россией "Карфаген должен быть разрушен". По словам экс-заместителя министра иностранных дел Незалежной, этот план предполагал варианты по развалу страны аналогично с СССР
Меж тем, Чалый подчеркнул, что попытки западных стран пойти на полную конфронтацию не сработали, то есть Украина и Запад не смогли полноценно реализовать план по борьбе с Россией. Киевский дипломат назвал две причины такого исхода.
Как отметил экс-заместитель главы МИД Украины, прежде всего, западные страны оказались неспособные противостоять России. Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что сама Россия является довольно-таки устойчивым государством.
Кроме того, Чалый заявил, что без плана "Карфаген должен быть разрушен" Украина никогда не сможет договориться с Россией по вопросу Крыма. Он считает, что наша страна уже закрыла этот вопрос и больше не будет к нему возвращаться.
Так как план борьбы коллективного Запада с Россией не сработал, дипломат озвучил новую идею. Чалый считает (или мечтает), что Незалежная должна стать настолько успешной страной, что российские регионы сами захотят войти в состав Украины.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?