Журналист Юрий Кот в колонке о международных отношениях рассказал, как страны Запада в очередной раз "кинули" Украину, отказавшись вводить санкции против строительства "Северного потока"

Пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот отметил, что первая линия газопровода "Северный поток-2" уже построена, завершается строительство второй. При этом Соединенные Штаты не хотят вводить новые санкции, чтобы не нажить "недругов" в Европе, в частности, Германию. Эксперт заявил, что США не хочет идти на конфликт с ФРГ, потому что она может объединиться с Китаем и Россией в противостоянии против Штатов.

Кот напомнил, что еще семь лет назад предупреждал, что Украина потеряет газотранспортную сеть и возможность транзита голубого топлива в результате " невообразимой глупости". Эксперт написал в своей колонке, что ему не верили и называли "желтым земляным червяком", передает "Царьград".

Обратившись к украинским "патриотам", обозначенным в кавычках, журналист заявил, что американцы, немцы, поляки и шведы "использовали и кинули" их. Он назвал "патриотов" потомками Мазепы и Шухевича и обвинил их в предательстве "русской крови и родного брата". Кот так же заявил, что на них лежит проклятие – клеймо Иуды.

Эксперт подчеркнул, что Россия не будет воевать с Украиной – просто лишит ее денежных потоков. Аналогично поступит Китай. По его мнению, Запад тоже откажется содержать Украину: "не даст ни гроша".