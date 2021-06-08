В МИД РФ отреагировали на новые угрозы США о санкциях против "Северного потока – 2"

Три недели назад появилась информация о том, что американцы не планируют вводить новые санкции против "Северного потока – 2". Джо Байден даже назвал их контрпродуктивными. Однако накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода.
Впрочем, в МИД РФ не придали значение этим словам. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что вне зависимости от того, какие решения примет американская сторона, поставки экологически чистого газа начнутся и укрепят энергетическую безопасность стран, которые будут его получать.
Дипломат отметил, что Москва не собирается вести переговоры о смягчении или отмены санкционной политики США в отношении России. Мол, пройдет время и американцы поймут, насколько ущербны и бессмысленны такие действия.
Напомним, ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин осудил США за попытки сделать "Северный поток – 2" политическим проектом. Спикер ГД напомнил об экономической направленности газопровода. По его словам, это дает европейским странам эффективно развивать свою промышленность, энергетику и другие сферы.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Манижа.
Я устала от своей красоты...
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Гадание