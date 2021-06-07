Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили Украину, Белоруссию и Карабах

Телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялся 7 июня. Стороны коснулись темы российско-европейских отношений, а так же обсудили политическую ситуацию в Белоруссии и на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин заметил, что на данном этапе отношения между России и Евросоюзом нельзя назвать удовлетворительными. При этом он подчеркнул, что партнерские отношения в сферах торговли и инвестиций между сторонами сохраняются. Президент РФ выразил готовность к нормализации отношений "в прагматичном и уважительном ключе". Стороны отметил важность активного сотрудничества в таких сферах, как здравоохранение, климат и решение региональных конфликтов.
Путин и Мишель обсудили тему борьбы с коронавирусом, международной сертификации российской вакцины "Спутник V" и международных поездок граждан в условиях сохраняющейся угрозы отCOVID-19.
Председатель Евросовета поддержал комплекс мер, который проводится сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, Францией и США – для нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Приоритетными задачами в этом направлении считаются разблокировка региональных транспортных и экономических связей, а так же гуманитарная помощь населению.
Стороны обсудили политическую обстановку в Белоруссии и на Украине. Президент РФ назвал контрпродуктивными попытки Евросоюза оказать давление на Белоруссию путем введения санкций и вмешать в дела суверенной страны. Путин и Мишель пришли к выводу, что для нормализации обстановки на Донбассе необходимо четкое выполнение мер, выработанных в 2015 году в Минске.
Кроме того, стороны договорились оказывать поддержку властям Ливии, сформированным на переходный период. Путин и Мишель решили содействовать политическим процессам в африканской стране.
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