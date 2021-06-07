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Политика
В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг

В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционная политика США не является эффективной.
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Официальный представитель Кремля отметил, что большинство санкций США направлены против России. По его словам, эти ограничения нельзя назвать действенными, потому что они не позволяют добиться конкретных целей. "Это такой порочный замкнутый круг", – уточнил Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь главы России призвал власти Соединенных Штатов отказаться от такого неэффективного курса. Песков добавил, что единственный инструмент, который работает в отношениях с Москвой, – это основанный на взаимном уважении диалог, передает РИА Новости.

Отношения России и США резко ухудшились в начале этого года. Американский лидер дал большое интервью, где резко высказался о российском коллеге. В частности, Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и обвинил Кремль в попытках вмешаться в ход выборов.

Вслед за этим Вашингтон ввел санкции против Москвы за якобы многочисленные кибератаки. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица из России. Также американские власти распорядились выслать из страны десять российских дипломатов.

В Москве опровергли все обвинения. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что США пытаются сдержать развитие России и в этой связи оказывают на нее давление – политическое и экономическое.

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Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 14:47 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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