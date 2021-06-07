Экс-сотрудник спецслужб Кедми обругал Зеленского: Лучше бы его еврейская мама аборт сделала

Яков Кедми являлся сотрудником израильских спецслужб. В эфире израильского интернет-канала ITON.TV он отказался комментировать действия Владимира Зеленского. Он назвал президента Украины ублюдком, шутом, человеком без стыда и совести. "Лучше бы его еврейская мама аборт сделала", – сказал политический эксперт.
По мнению Кедми, Зеленский должен посмотреть в глаза украинскому народу, которому тот во время предвыборной кампании давал обещания. Экс-сотрудник спецслужб считает, что президент Украины не выполнил ничего из того, что анонсировал: "Он сделал все наоборот".
Для эксперта Украина – это поруганная, избитая и изнасилованная страна, в которую Зеленский добавил то, чего не было. Мол, глава государства относится к своему народу с презрением и наглостью.
Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Во втором туре выборов его поддержали 73,22% избирателей. Его оппонент, бывший глава государства Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.
Ранее экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что команда Владимира Зеленского полностью провалила внешнюю политику страны на всех возможных направлениях. Причиной является отсутствие повседневной работы в этом направлении, считает дипломат.
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