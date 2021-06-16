В США назвали время встречи Путина и Байдена

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина начнётся 16 июня в Женеве в 13:35 по швейцарскому времени (14:35 по московскому). Об этом сообщили представители Белого дома.
В Вашингтоне напомнили, что за несколько минут до начала переговоров лидеры сфотографируются друг с другом и с президентом Швейцарии Ги Парлеменом. Стоит отметить, что в 15:55 по московскому времени стартуют расширенные переговоры с участием делегаций, а в 17:40 состоится второй раунд этой встречи, передаёт RT.
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