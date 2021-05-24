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Политика
Военный эксперт о беспокойстве американцев ролью России в Африке: Мы там всерьез и надолго

Военный эксперт о беспокойстве американцев ролью России в Африке: Мы там всерьез и надолго

Россия пришла в Африку всерьез и надолго, американцам и западным странам придется с этим считаться, уверен военный писатель Алексей Суконкин.
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Деятельность России в африканских странах не является благотворительностью, все действия Москвы направлены на достижение собственных целей. Так считает автор статьи американского издания War on the Rocks Джон Лехнер, который уверен, что снижение влияния США и наоборот возрастание российского влияния в Африке не идет на пользу государствам «черного континента».

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По мнению аналитика, Москва играет в Африке «деструктивную роль», которой должен противостоять Вашингтон. Для этой цели Штатам стоит строить работу с оппозиционно настроенным к власти населением африканских стран, а не с политическими элитами.

Военный писатель Алексей Суконкин раскритиковал такую позицию американского журналиста.

«Огромное лицемерие говорить о деструктивной роли России в Африке из-за океана. Достаточно просто вспомнить, сколько госпереворотов и революций устроили США и их европейские сателлиты на этом континенте. А Россия пришла и навела порядок в ЦАР, что, конечно, не нравится людям в Вашингтоне, Нью-Йорке, Балтиморе», — заметил специалист.

В качестве самого яркого примера Лехнер приводит именно ситуацию в ЦАР, где после ухода Франции и США устойчивые позиции заняла Россия, отправив туда гражданских специалистов для обучения местной армии, противостоящей радикалам. Как итог — незаконные вооруженные формирования в стране разгромлены, а местное население благодарит россиян за помощь.

Правительственные силы, поддерживаемые российскими инструкторами, которых западные СМИ по обыкновению причисляют к «ЧВК Вагнера», продолжают громить радикалов. Боевики, поняв, что теперь им приходится противостоять гораздо более сильной армии и ее союзникам, пытаются убедить всех вокруг, что Россия — зло.

«Мы знаем, что русские уничтожат всё перед своим уходом. Страна, в которую вторглась Россия, никогда не восстановится», — заявил полевой командир группировки 3R Сембе Бобо в интервью американскому журналу VICE.

«Вообще это конечно очень в духе американцев — взять интервью у отъявленного радикала и выдавать его мнение за альтернативную точку зрения, невзирая на его зверства по отношению к населению ЦАР. Любой здравомыслящий человек понимает, что это за мнение и зачем оно американцам. Попытки дискредитировать наших бравых специалистов, являющихся гарантами стабильности, никуда не денутся. И отвечать на это нужно делом. Получается, как мы видим, очень эффективно», — заявил военный писатель.

Джон Лехнер призывает власти США оказать поддержку радикалам, чтобы быть способными противостоять России на континенте. По его мнению, Вашингтон должен пожертвовать кратковременной стабильностью ради построения демократии.

«Мы у них в печенках сидим, это очевидно. И раньше сидели, а теперь пришли в Африку и устанавливаем свои порядки — безопасность, мир, стабильность. Ну кому это может понравиться? Явно уж не американцам с их мечтами о гегемонии. Но я хочу сказать вот что — Штатам придется смириться с российским присутствием в Африке, теперь мы там всерьез и надолго. Уверен, список стран, где российские специалисты громят прозападных радикалов, будет только увеличиваться. Проблем-то много, а самое эффективное решение мы видим на примере ЦАР», — резюмировал Суконкин.

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Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 13:40

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