В США назвали дату введения новых санкций против России

США готовятся ввести новые санкции против России. Среди них – ограничительные меры против российского госдолга.
Приказ запретит американским банкам и финансовым организациям приобретать облигации напрямую у Центробанка России, Министерства финансов России и Фонда национального благосостояния. По данным американских медиа, ограничительные меры вступят в силу после 14 июня, сообщает Ura.ru.
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