Россия должна твердо отстаивать национальные интересы в Сирии

Угроза национальным интересам, ослабление региональных союзников и возрождение террористической угрозы – почему России нужно активно противодействовать деструктивной политике США в Сирии



ВВС США 26 февраля 2021 года нанесли удар по объектам проиранских сил в Сирии неподалеку от города Аль-Бу Кемаль, расположенном на границе с Ираком.

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Американская авиация сбросила бомбы на позиции группировок «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сейид аш-Шухада». Сообщалось о 22 погибших.

Атака по проиранским формированиями была инициирована лично президентом США Джо Байденом.

Позиция США

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби спустя несколько часов после авиаудара сообщил, что атака стала ответом на недавнее нападение на базу США в Ираке. По его словам, американское правительство считает, что к нападению на объекты в Эрбиле причастны проиранские вооруженные группировки, действующие в этой стране.

15 февраля 2021 года по американской военной базе в городе Эрбиль были выпущены три ракеты калибром 107 мм. Официальный представитель Международной коалиции Уэйн Маротто сообщил, в результате нападения погиб один гражданский и еще девять человек были ранены.

Нет никаких данных, что к атаке на базу ВС США в Ираке причастны проиранские формирования. Тем не менее, сразу после инцидента Пентагон начал согласование ответных действий с членами Международной коалиции. По итогу было принято решение нанести удар по проиранским силам, расположенным в Сирии.

Официальные лица США никак не объяснили, по какой причине ответный удар США был нанесен именно по территории соседней страны, а не Ирака, где имело место нападение на американцев.

Провокационные действия

В настоящее время США перебрасывают на северо-восток Сирии дополнительные силы. В провинции Дейр эз-Зор регулярно фиксируют передвижение колонн с американской военной техникой, в том числе приезжающей из Ирака.

Кроме того, идет укрепление военных баз США, используемых в том числе проамериканскими курдскими вооруженными группировками «Сирийских демократических сил» (СДС).

Нахождение американских военнослужащих в Сирии является незаконным. На это нет ни разрешения со стороны законного правительства страны, ни соответствующей резолюции Совбеза ООН. Однако это не мешает Вашингтону не только усиливать свое присутствие, но и наносить удары по позициям тех, кто действует не в их интересах.

Проиранские шиитские группировки, в том числе вышеупомянутые «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сейид аш-Шухада», ведут активную борьбу с террористами «Исламского государства*» (ИГ*, запрещено в РФ). Поэтому удары по ним не только противоречат международному праву, но и создают угрозу возрождения подполья ИГ.

Не исключено, что Джо Байден заинтересован в возобновлении боевых действий на территории Сирии, чтобы отвлечь внимание от проблемной внутриполитической повестки в США. Его приход к власти был связан с рядом скандалов, а в стране все еще сохраняется общественное напряжение.

Угроза для России

Российские военные присутствуют в Сирии по приглашению сирийского правительства. Первоочередными задачами, которые стоят перед контингентом РФ, является борьба с терроризмом, а также поддержание стабильности и порядка в этой стране.

Администрация Джо Байдена желает дестабилизировать обстановку в Сирии и, нанося незаконные ракетные удары, подрывает работу по нормализации ситуации в этой стране.

Поскольку Россия выполняет все нормы международных соглашений и конвенций, Москве необходимо трезво оценивать действия США в Сирии, выбирая соответствующую реакцию на них.

В то же время РФ должна прилагать максимум усилий для того, чтобы гарантировать мир и безопасность своего стратегического союзника в регионе. Кроме того, как один из членов Совбеза ООН и гарантов мира в Сирии, Москве необходимо обеспечить соблюдение международного права на территории этой страны.

Исходя из сложившейся обстановки и нежелания американской администрации действовать законно, России следует твердо отстаивать национальные интересы. В первую очередь РФ нужно препятствовать активности американцев в Заевфратье, которое заключается в разграблении ресурсов и поддержке вооруженных формирований курдов.

При необходимости и наличии угрозы для безопасности Сирии, военный контингент РФ должен иметь полное право наносить ракетно-бомбовые удары по пунктам на восточном берегу Евфрата, где находятся проамериканские курдские формирования. В том числе по позициям, которые незаконно удерживаются армией США.

Активное противодействие деструктивной политике американского руководства позволит обеспечить стабильность в Сирии, стратегическом партнере РФ на Ближнем Востоке.