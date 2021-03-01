Дело не в количестве, а в качестве: эксперт о зарубежных военных базах США

Важнее не количество военных баз США в других странах, а эффективность армии при выполнении задач, считает политолог Владимир Карасев.



Военное присутствие США в разных странах мира не только является большой статьей расходов американского бюджета, но и не дает нужного эффект в современном мире.

Журналисты издания USA Today задались вопросом целесообразности содержания вооруженных сил за рубежом. Американская газета выпустила материал, в котором соучредитель Института Куинси Трита Парси дала оценку стратегии Пентагона.

Она считает, что схема с размещением военных баз в разных частях мира к сегодняшнему дню утратила актуальность. Сейчас ключевыми вопросами для безопасности США являются пандемия, климатический катаклизмы, искусственный интеллект и 5G.

По мнению Парси, такая стратегия Вашингтона в странах Ближнего Востока и вовсе приводит к обратному результату. Она считает, что активность вербовки террористов напрямую зависит от американского военного присутствия в регионе.

Планы США по размещению военного контингента в других странах оценил политолог Владимир Карасев. Он считает, что американскому руководству предстоит признать провал не только схемы по содержанию многочисленного контингента за границей, но и в области применения специальных групп для решения оперативных задач.

«Сейчас, когда весь мир признает российское первенство в области разработки гиперзвукового оружия, что делает практически незащищенными любые объекты, в том числе и военные, впору признать и то, что таким инструментом как «специальные силы» мы тоже стали владеть уже в совершенстве. Дело же не в количестве тех, кого отправляют в командировки у нас или в США, а в том, насколько эти люди там эффективны», – заявил Карасев.

По данным аналитического центра Peter G. Peterson Foundation, более 700 миллиардов долларов ежегодно уходит из бюджета США на вооружение и боевую готовность. Эта сумма превышает общие расходы следующих десяти стран в рейтинге трат государств мира на содержание армии.

«Можно содержать многотысячный контингент, как США в Афганистане, и постоянно терпеть потери. А можно буквально обозначить свое присутствие, как делает «ЧВК Вагнера» в Африке, и уже добиться ощутимого результата. Я думаю, в американских СМИ додумаются и до этого, просто им нужно время, чтобы принять свое поражение по частям», – сказал эксперт.