Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на 3 года по делу о коррупции

Во Франции вынесен приговор по громкому делу о коррупции, фигурантом по которому проходил экс-главнокомандующий Франции Николя Саркози. По информации РИА Новости, политик получил три года заключения.
Отмечается, что два года — условно. При этом бывший президент проведет в исправительном учреждении год.
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