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Тихановская отреагировала на потуги Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением

Светлана Тихановская. Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусы больше не боятся угроз Лукашенко. Такое мнение выразила лидер протестного движения Светлана Тихановская.
прочитано 694 раза

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко боится потерять контроль над властью. Недавно Батька заявил, что армия страны находится в полной боеготовности, намекая, что силовики без труда подавят протест.

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Политик Светлана Тихановская отреагировала на пламенную речь диктатора. Она сообщила, что белорусский народ уже не боится угроз со стороны власти. В связи с этим люди готовы идти до конца и отстаивать свои гражданские права.

Тихановская убеждена, что военные не станут бить своих сограждан, если им поступит соответствующий приказ. "Это будет преступлением со стороны армии", – цитирует лидера протестного движения информационное агентство BNS.

Стоит отметить, что последнее время Лукашенко использует для удержания власти прием навязывания народу вымышленного врага, который якобы стремится разрушить Белоруссию. Так, Батька говорил, что в Польше есть много людей, которые были бы рады "оттяпать хотя бы клочок этой земли". Однако люди перестали воспринимать риторику президента всерьез.

23 августа 2020, 14:18 Источник: Агентство BNS
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Larissa kunova
Ответить
Курица безмозглая,если не понимает,что она стала шестеркой.И судить эту тварь за раскачивание .
1

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