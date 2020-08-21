Лукашенко помог Тихановской бежать в Литву по ее просьбе

Александр Лукашенко считает, что на Светлану Тихановскую оказали влияние власти Литвы. Спецслужбы прибалтийской страны якобы хотят повлиять на Белоруссию, используя главного оппозиционера республики.

21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский". Во время выступления перед народом президент заявил, что против Белоруссии выступают "правительства в изгнании", которые скрываются за красивыми названиями, типа "Координационный совет" (КС).

Он напомнил, что против КС возбуждено уголовное дело. Члены оппозиции, по мнению президента, сами понимают незаконность своих действий. Сейчас совет ждет денежную поддержку от Евросоюза, но этих средств они вряд ли дождутся. Лукашенко подчеркнул, что финансы в страну не поступят без его ведома.

Также Александр Григорьевич высказался о Светлане Тихановской, которая последнюю неделю находится в Литве. Президент признался, что помог политику покинуть Белоруссию по ее же просьбе. Правда, сейчас, как он считает, Тихановскую кинули на пепелище. Оппозиционера "опутали и окутали" власти прибалтийской страны.

Лукашенко убежден, что против республики действуют несколько центров сил – от США до Варшавы. Он пообещал – во что бы то ни стало защитить Белоруссию от их влияния, ведь в случае чего спрашивать будут с него, как с президента, который избран народом.