Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой

Президент Белоруссии Александо Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский", где вел себя весьма странно. Теперь самые одиозный высказывания Батьки обсуждают в прессе.
Лукашенко рассказал, что болезненно отреагировал на характеристику происходящего в стране со стороны госсекретаря США Майка Помпео. Белорусский политик заявил, что у него в стране полицеский не давил чернокожего коленом на глазах у всего мира.
Кроме того, Александр Григорьевич выразил свое мнение касательно ухода журналиста президентского пула с государственного канала ОНТ. По словам Лукашенко, многие работники прессы просто "выскочили митинговать", не думая о том, что им необходимо работать верой и правдой.
Прощаясь с работниками комбината, Лукашенко произнес шутку, которую можно трактовать как намек на вечную власть президента. "До встречи. И не думайте, что сюда приедет кто-то другой", – цитирует Александра Григорьевича UDF.by.
Напомним, что теоретическая возможность утратить власть не на шутку перепугала Лукашенко. Так, недавно главнокомандующий Белоруссии заявил, что протесты в стране спровоцированы людьми из друг государств.
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