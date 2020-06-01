Трампа спрятали в бункере из-за массовых беспорядков в США

Сотрудники Секретной службы США отвели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер из-за массовых беспорядков. Протестующие подобрались близко к Белому дому, что создало угрозу безопасности главы государства.
По данным СМИ, Трамп провел в бункере не более часа. Тем не менее, семья американского лидера была сильно встревожена произошедшим. Известно также, что в ходе демонстраций пострадали свыше 60 агентов Секретной службы.
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