Замглавы МИД Белоруссии скоропостижно скончался по неизвестной причине

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко скончался в Минске незадолго до отъезда в США. Ранее он был назначен послом Белоруссии в США.
В пресс-службе белорусского МИД подтвердили информацию о смерти Кравченко, но не стали называть причину его кончины, а также место и дату проведения церемонии прощания с дипломатом. В министерстве отметили интеллект, мудрость и хорошее чувство юмора Олега Кравченко, назвав его "профессионалом величайшего класса", передаёт телеканал "Царьград".
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