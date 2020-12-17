Сибирские травники хотят подарить Путину необычный новогодний презент

Однако о его содержимом стало известно уже после завершения прямой линии. Президент России Владимир Путин продолжил общаться с журналистами даже по окончании трансляции и рассказал репортёрам, что всё это время в его стакане находился чай из сибирских трав. Он и прежде говорил, что предпочитает обычному чаю травяные напитки, в частности, – сделанные из растений с гор Алтая.
В связи с этим председатель совета потребительского кооператива "Алатау" из Кемеровской области Евгений Трубецкой предложил изготовить для президента уникальный травяной сбор, преподнеся его в качестве подарка на Новый год. Трубецкой отметил, что в его состав можно включить лучшие травы из экологически чистых районов Бурятии, Алтайского края, Тувы и Кемеровской области.
Среди них он выделил красный и золотой корни, листья смородины, иван-чай и саган-дайля. По словам предпринимателя, такая смесь поможет укрепить иммунитет и придать сил, а также послужит хорошим антиоксидантом.
Другие заготовители дикорастущих трав – Артем и Григорий Черных из Красноярского края также изъявили желание изготовить для Владимира Путина свой чай. По словам травников, в их ассортименте есть сборы, которые будет не стыдно предложить попробовать главе государства. В их числе – кедровый и таежный чаи, а также напитки, обладающие тонизирующим действием. Это поможет президенту не уставать на работе.
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