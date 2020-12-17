СМИ сообщили о смерти легендарного мэра Харькова

В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Life.ru. Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу привели осложнения после коронавируса.
В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Life.ru. Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу привели осложнения после коронавируса.
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