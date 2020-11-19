Москва подловила Берлин на провокации

В очередной раз внешнеполитический скандал, возникший вокруг России, оказался связан с советским наследием нашей страны. На этот раз отличился немецкий посол в Литве Маттиас Сонн, поделившийся оригинальным видением целей Красной армии при освобождении Европы и Германии в частности от нацизма. По его мнению, это было сделано для насаждения репрессивного сталинского правления.
В Министерстве иностранных дел России эти слова квалифицировали как "грубую и циничную" провокацию, передает "Царьград". Москва призвала Берлин дать оценку таким словам своего представителя.
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