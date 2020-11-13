Путин подписал секретный план

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана по обороне страны, передает "Царьград". Отмечается, что действовать он начнет с 1 января 2021 года и рассчитан на следующие четыре года. Учитывая специфику документа, он является секретным и доступен лишь ограниченному кругу лиц.
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