Жители Карабаха уходят и сжигают за собой дома в знак протеста против Азербайджана

Жители Нагорного Карабаха начинают покидать территории, отошедшие под контроль Азербайджана в соответствии с соглашением о перемирии. Они сжигают за собой дома, чтобы азербайджанцы не смогли там поселиться.
Чаще всего так поступают в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах непризнанной республики, где проживало много армян. Огню предают не только жилые постройки, но и магазины и другие здания.
Напомним, что несколько дней назад лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения было решено разместить российский миротворческий контингент, сообщает телеканал "360".
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