Лукашенко уволил главу МВД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности главу МВД страны Юрия Караева. Местные телеграм-каналы сообщают, что ему уже подыскали замену.
Известно также, что Лукашенко провёл ряд весьма неожиданных перестановок в силовых госструктурах. Тем не менее, Караев не исчез из номенклатуры – теперь он получил пост помощника президента по Гродненской области. А новым главой МВД стал глава минской полиции Иван Кубраков, сообщает телеканал "360".
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