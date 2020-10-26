Слова Эрдогана о Макроне назвали недопустимыми

Глава правительства Италии Джузеппе Конте поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, передает RT. Политик назвал слова Реджепа Тайипа Эрдогана о нем недопустимыми. Итальянский премьер-министр подчеркнул, что личные оскорбления не способствуют позитивной повестке дня.
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