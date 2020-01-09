"Причастны к гибели": озвучена угроза Трампу после крушения Boeing в Иране

Версия о том, что катастрофа украинского Boeing не результат технической неисправности, была опубликована в телеграм-канале "Политджойстик". "Это общая позиция летчиков в чатах и на радио", – отметили авторы. "Теперь вопрос: как этим распорядятся иранцы? У них все карты на руках – ящики, своя территория, внешние наблюдатели, показания радаров", – добавили они.
Однако пока, говорится в сообщении, иранцы оставили ситуацию в подвешенном состоянии, заявив о повреждении бортовых самописцев. Местные специалисты сперва узнают, что на самом деле произошло с самолетом, а затем подумают, какую версию озвучить мировому сообществу.
Если выяснится, что катастрофа произошла по вине Ирана, официальной версией станет крушение в результате технической неисправности. "А вот если чужие, то тут развилка. Можно нанести мощный идеологический удар, а можно выторговать какие-то преференции", – считают эксперты.
"Представьте себе, что каким-то непостижимым образом окажется, что США причастны к гибели десятков канадцев, французов и британцев, то есть граждан стран – своих союзников", – предположил комментатор.
В первую очередь это станет смертельным ударом для политической карьеры американского лидера. Однако даже это не самое сильное возможное последствие. "Трамп как минимум проиграет выборы, даже не начав их, а как максимум будет разрушена западная коалиция, и начнется реальный процесс выхода НАТО из региона", – пишет "Политджойстик".
Напомним, что катастрофа с Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" произошла утром 8 января в небе над Тегераном. Самолет летел в Киев. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание. Жертвами катастрофы стали 176 человек.
Популярные темы форума
Ненавижу пьяных людей
Мерзкие родственники
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
США ахренели
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.