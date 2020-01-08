Срочное заявление Трампа после ракетной атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку со стороны Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что жертвами стали 80 человек.
Глава Белого дома выступит с официальным заявлением в среду утром. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттер".
"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка потерь и ущерба", – написал Трамп.
All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020
Ситуация На Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В Тегеране объявили вооруженные силы США террористической организацией, а парламент Ирака потребовал от Соединенных Штатов вывести войска.
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