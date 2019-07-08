"ЕР" не допустит изменений ПДД без общественного обсуждения
По замечанию Ольги Баталиной, за последнее время ГИБДД выступила с целым рядом инициатив по изменению Правил дорожного движения. Все они вызывают определенные вопросы у общества.
"То не штрафуемый порог превышения скорости предлагается понизить с 20 до 10 километров в час, то отменить 50-процентную льготу при оплате штрафов, то в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости", – напомнила депутат. Ни одно из этих потенциальных нововведений не было поддержано партией.
"Могу сказать однозначно: без общественного обсуждения и оценки социальных последствий "Единая Россия" такие нововведения не пропустит", – подчеркнула Баталина.
Парламентарий напомнила, что проект "Безопасные дороги" занимается отслеживанием правоприменительной практики и предлагаемых изменений в Правила дорожного движения. В связи с этим она предложила экспертному сообществу присоединиться к партпроекту "Единой России". Специалисты смогут высказать свое мнение по потенциальной кардинальной ревизии ПДД.
Отметим, партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" помогает реализовывать Федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах". Он направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при ДТП, сокращение числа аварий, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах. Также активисты занимаются постоянным мониторингом строящихся участков дорог.
Кроме того, "Безопасные дороги" проверяют состояние дорожного полотна и пешеходных переходов в регионах. Активисты партпроекта участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, а также держат на контроле расследования причин масштабных ДТП.
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