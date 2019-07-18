Путин раскрыл судьбу Донбасса

На встрече с Виктором Медведчуком Владимир Путин подчеркнул, что полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины будет возможно только в случае прямого контакта между Киевом и властями Донецкой и Луганской народных республик. Это, однако, не означает, что к процессу не будут привлечены другие игроки.
"Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", – цитирует РИА Новости Владимира Путина.
Виктор Медведчук рассказал российскому лидеру о том, что ранее он представил депутатам Европарламента в Страсбурге основанный на Минских соглашениях план по урегулированию конфликта в Донбассе. "То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне", – заметил президент. Он подчеркнул, что Россия будет поддерживать любые политические силы, которые движутся в этом направлении.
Владимир Путин в Питере поговорил с Виктором Медведчуком: Полноценное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и властей ДНР и ЛНР pic.twitter.com/NrCYOKIMxY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019
Также Владимир Путин выразил Виктору Медведчуку благодарность за работу по освобождению удерживаемых лиц с обоих сторон. "В ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей", – заметил российский лидер. "За это вам, думаю, всегда люди скажут истинные слова благодарности", – подчеркнул он.
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