Американцы нашли "уязвимость" в российских С-400

Американские эксперты из центра Stratfor представили свое исследование российского ракетного комплекса С-400 "Триумф", признав, что он является одной из самых эффективных систем ПВО. Но при этом американцы в своем отчете постарались сосредоточится на уязвимостях установки, пишет Царьград.
В частности, главным недостатком, по мнению специалистов центра, является то, что С-400 предназначен для командных игроков. В частности, американцы уверены, что массированная атака в случае, если работа "Триумфа" не подкреплена другими комплексами, может оказаться опасной. Также многое зависит от навыков операторов, которые управляют установкой, говорится в отчете, уточняет НСН.
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