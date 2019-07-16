"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ

Крымский мост не пострадает, даже если Киев рискнет реализовать свои безумные планы. А вот для Украины атака на Керченскую переправу станет началом конца.

Заявления украинских политиков по поводу Крымского моста продолжают комментировать в России. Планы, озвученные бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, вызывают разную реакцию – от смеха до возмущения. Ранее политик заявил, что Киев может уничтожить Керченскую переправу "за минуты" с помощью новых ракет "Нептун".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что оценить высказывания экс-секретаря СНБО должны его кураторы на Западе. "Все заявления подобного рода государственных деятелей нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина", – сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Дипломат подчеркнула, что оценка должна прозвучать не с российской стороны – тогда это расставит все точки над i. Также, отметила Захарова, не существует конвенций Евросоюза или Совета Европы, в рамках которых подобные заявления казались бы нормальными.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил надежду, что новая украинская власть будет все же умнее предыдущей, которую представляет Турчинов. "Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными. Если провокация произойдет, то это станет началом конца для украинского государства", – цитирует депутата RT.

Психическое здоровье бывшего секретаря СНБО, выступившего с заявлением по поводу Крымского моста, вызвало вопросы у члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Сенатор назвал Турчинова "больным на голову человеком". Клинцевич подчеркнул, что никто из правящей украинской элиты не одернул экс-секретаря СНБО, передает РИА ФАН.

Россияне отреагировали на заявление Турчинова в соцсетях. Пользователи отметили, что на Украине проблемы с тем, чтобы хоть что-то построить, а вот разрушать всегда готовы. В то же время способность ракет Незалежной долететь до Крымского моста вызывает у многих сомнения: завсегдатаи соцсетей опасаются, как бы эти агрегаты не взорвались над головой у украинцев, пишет "Царьград".