Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
Созданная Петром Порошенко коалиция после его поражения на выборах рассыпается на глазах. "БПП" покидает Владимир Гройсман. Украинский премьер хочет быть активным политиком и, судя по всему, считает, что в тандеме с Петром Порошенко это невозможно.
"Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", – заявил Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Премьер уточнил, что в его партию войдут люди "с хорошей репутацией", которые "будут отданы стране".
Петр Порошенко ранее заявил, что в случае поражения на президентских выборах сосредоточится на избирательной кампании в Верховную раду. Его коалиция "БПП" вместе с партией Арсения Яценюка "Народный фронт" имеет большинство в украинском парламенте. Порошенко рассчитывает сохранить преимущество и после осенних выборов в Раду.
У Гройсмана на парламентские выборы свои планы. Украинский премьер подчеркнул, что нынешний созыв Верховной рады должен успеть изменить избирательную систему. В противном случае, уверен премьер-министр, парламент станет для украинских политиков "самым большим разочарованием".
Второй тур президентских выборов состоялся в стране в минувшее воскресенье. После обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский, набравший 73,21% голосов. Петр Порошенко смог заручиться поддержкой 24,46% избирателей.
Зарубежные наблюдатели отметили, что одной из причин поражения Порошенко на выборах стал введенный запрет на ввоз в страну "любимой народом" русской водки. Об этом написал израильский журналист Аншель Пфеффер в газете Haaretz, передает телеканал "360".
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