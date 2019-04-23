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Политика

Пьянице Порошенко вонзили нож в спину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петра Порошенко бросают ближайшие соратники. Премьер-министр Украины заявил о создании собственной политической силы. Владимир Гройсман покидает "Блок Петра Порошенко".
прочитано 1901 раз

Созданная Петром Порошенко коалиция после его поражения на выборах рассыпается на глазах. "БПП" покидает Владимир Гройсман. Украинский премьер хочет быть активным политиком и, судя по всему, считает, что в тандеме с Петром Порошенко это невозможно.

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"Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", – заявил Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Премьер уточнил, что в его партию войдут люди "с хорошей репутацией", которые "будут отданы стране".

Петр Порошенко ранее заявил, что в случае поражения на президентских выборах сосредоточится на избирательной кампании в Верховную раду. Его коалиция "БПП" вместе с партией Арсения Яценюка "Народный фронт" имеет большинство в украинском парламенте. Порошенко рассчитывает сохранить преимущество и после осенних выборов в Раду.

У Гройсмана на парламентские выборы свои планы. Украинский премьер подчеркнул, что нынешний созыв Верховной рады должен успеть изменить избирательную систему. В противном случае, уверен премьер-министр, парламент станет для украинских политиков "самым большим разочарованием".

Второй тур президентских выборов состоялся в стране в минувшее воскресенье. После обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский, набравший 73,21% голосов. Петр Порошенко смог заручиться поддержкой 24,46% избирателей.

Зарубежные наблюдатели отметили, что одной из причин поражения Порошенко на выборах стал введенный запрет на ввоз в страну "любимой народом" русской водки. Об этом написал израильский журналист Аншель Пфеффер в газете Haaretz, передает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев23 апреля 2019, 13:15
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