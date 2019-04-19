Больше не президент: названа новая должность Порошенко
До второго тура выборов президента Украины остается
два дня. Рейтинги главы государства настолько низкие, что шансы
переизбраться у него крайне малы. Однако уходить из власти Петр Порошенко не хочет,
поэтому разработал план действий.
Намерения политика раскрыл депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, после ухода с поста президента тот собрался возглавить правительство вместо нынешнего премьера Владимира Гройсмана. Порошенко будет добиваться досрочных парламентских выборов, чтобы сохранить своих сторонников в Верховной раде.
По всей видимости, борьбой за высшую государственную должность политическое цунами на Украине не закончится. Порошенко не намерен опускать руки и сделает все возможное, чтобы сохранить свои позиции.
Понимая, что выборы ему не выиграть, лидер Незалежной все же продолжает вести избирательную кампанию. За пару дней до голосования политик обратился к украинцам и заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства.
По словам Порошенко, он много работал, но мало общался с людьми. Украина же за предыдущие годы стала "страной возможностей", передает его слова НСН.
Вы не поверите, но! Дебаты Порошенко и Зеленского никто не увидит. ЧТО? ДА!— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 18 апреля 2019 г.
Глава национальной общественной телерадиокомпании Украины заявил, что трансляции с олимпийского стадиона не будет, так как это предвыборная агитация, и каналы, которые будут вести трансляцию нарушат закон pic.twitter.com/iAUmAS4pEa
Сообщалось, что после ухода с поста главы государства Порошенко мечтает попасть в Европарламент. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, заявил лидер Незалежной в интервью украинским каналам.
Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. По данным социологов, шансов у Петра Порошенко нет: за его оппонента Владимира Зеленского готовы отдать голоса больше 70% граждан. Действующего лидера поддержат не более 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.
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