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Политика

Больше не президент: названа новая должность Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко, по всей видимости, уже не считает себя главой Украины. В Верховной раде выступили с шокирующим заявлением о новой должности уходящего лидера Незалежной. 
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До второго тура выборов президента Украины остается два дня. Рейтинги главы государства настолько низкие, что шансы переизбраться у него крайне малы. Однако уходить из власти Петр Порошенко не хочет, поэтому разработал план действий.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Намерения политика раскрыл депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, после ухода с поста президента тот собрался возглавить правительство вместо нынешнего премьера Владимира Гройсмана. Порошенко будет добиваться досрочных парламентских выборов, чтобы сохранить своих сторонников в Верховной раде.

По всей видимости, борьбой за высшую государственную должность политическое цунами на Украине не закончится. Порошенко не намерен опускать руки и сделает все возможное, чтобы сохранить свои позиции.

Понимая, что выборы ему не выиграть, лидер Незалежной все же продолжает вести избирательную кампанию. За пару дней до голосования политик обратился к украинцам и заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства.

По словам Порошенко, он много работал, но мало общался с людьми. Украина же за предыдущие годы стала "страной возможностей", передает его слова НСН

Сообщалось, что после ухода с поста главы государства Порошенко мечтает попасть в Европарламент. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, заявил лидер Незалежной в интервью украинским каналам.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. По данным социологов, шансов у Петра Порошенко нет: за его оппонента Владимира Зеленского готовы отдать голоса больше 70% граждан. Действующего лидера поддержат не более 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.

Автор: Иван Поляков19 апреля 2019, 10:33

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