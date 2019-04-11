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Политика

Сделано заявление о роковой ошибке Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной Петр Порошенко за десять дней до второго тура выборов президента Украины совершает серьезную ошибку. Вместо новых подходов к ведению предвыборной кампании он взялся играть по правилам своего оппонента Владимира Зеленского. 
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Юморист, значительно опережающий главу государства по рейтингу, дает понять западным кредиторам, что не собирается пересматривать финансовые обязательства Украины. Об этом заявил киевский политолог Алексей Якубин.

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По словам эксперта, премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман также прощупывает почву относительно возможности остаться во главе правительства в случае победы Владимира Зеленского. На этом фоне в штабе Петра Порошенко началась паника, заявил политолог в интервью "Московскому комсомольцу".

Якубин отметил, что до выборов осталось полторы недели, и вряд ли судорожные движения президента, в том числе выпуск очередной провокационной агитации, помогут ему. "От Порошенко ждут новых смыслов и действий, а он вместо этого играет по правилам Зеленского – сдает анализы и так далее", – пояснил эксперт.

Пока выбранная главой государства стратегия не работает. По последним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, Зеленский получил бы 49,3% голосов, Порошенко – 20,6%.

Президент Незалежной опережает амбициозного юмориста разве что в антирейтинге. Никогда бы не отдали голос за Порошенко 50,8% украинцев, у Зеленского этот показатель в два с половиной раза ниже – 20,8%, сообщает главред издания "Левый берег" Соня Кошкина со ссылкой на социологический Центр Разумкова.

Впрочем, эксперты не спешат списывать главу государства со счетов. По мнению политолога Валентина Гайдая, тот сможет переизбраться, если использует массовый подкуп и фальсификации.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
Автор: Иван Поляков11 апреля 2019, 12:07
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