Сделано заявление о роковой ошибке Порошенко
Юморист, значительно опережающий главу государства по
рейтингу, дает понять западным кредиторам, что не собирается пересматривать
финансовые обязательства Украины. Об этом заявил киевский политолог Алексей
Якубин.
По словам эксперта, премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман также прощупывает почву относительно возможности остаться во главе правительства в случае победы Владимира Зеленского. На этом фоне в штабе Петра Порошенко началась паника, заявил политолог в интервью "Московскому комсомольцу".
Якубин отметил, что до выборов осталось полторы недели, и вряд ли судорожные движения президента, в том числе выпуск очередной провокационной агитации, помогут ему. "От Порошенко ждут новых смыслов и действий, а он вместо этого играет по правилам Зеленского – сдает анализы и так далее", – пояснил эксперт.
Пока выбранная главой государства стратегия не работает. По последним социологическим опросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, Зеленский получил бы 49,3% голосов, Порошенко – 20,6%.
Президент Незалежной опережает амбициозного юмориста разве что в антирейтинге. Никогда бы не отдали голос за Порошенко 50,8% украинцев, у Зеленского этот показатель в два с половиной раза ниже – 20,8%, сообщает главред издания "Левый берег" Соня Кошкина со ссылкой на социологический Центр Разумкова.
Что ж ты, фраер, сдал назад? Путин исчез с предвыборных плакатов Порошенко pic.twitter.com/pyuZaL3Txu— Новая РоссиЯ победа#PutinTeam (@Betti8Bet) 11 апреля 2019 г.
Впрочем, эксперты не спешат списывать главу государства со счетов. По мнению политолога Валентина Гайдая, тот сможет переизбраться, если использует массовый подкуп и фальсификации.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
Примадонна пытается спастись от позора
Телеведущая пришла на популярное шоу
Женщина пытается жить в тяжелых условиях
Раскрыта тайна короля отечественной эстрады
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Лена Миро-скандальный уродец.
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
что нравиться девушкам
Два кило картошки
Секс
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Межрасовый брак
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Секс во время беременности
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней