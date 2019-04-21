Побеждает Порошенко: неожиданный поворот на президентских выборах

На Украине завершается второй тур выборов президента страны. Ранее экзит-полы отдавали уверенную победу актеру Владимиру Зеленскому. Теперь начинают приходить результаты из-за рубежа. Там ситуация складывается прямо противоположная.



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