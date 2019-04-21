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Побеждает Порошенко: неожиданный поворот на президентских выборах

Петр Порошенко на выборах президента Украины - 2019. Фото: Global Look Press
На Украине завершается второй тур выборов президента страны. Ранее экзит-полы отдавали уверенную победу актеру Владимиру Зеленскому. Теперь начинают приходить результаты из-за рубежа. Там ситуация складывается прямо противоположная.   
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Любопытную картину показывает голосование на избирательном участке в Австралии. Во втором туре президентских выборов там проголосовали 99 человек.  

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Уверенную победу в стране кенгуру одержал Петр Порошенко. Местные украинцы отдали ему подавляющее число голосов – 72. Владимиру Зеленскому будущее Незалежной доверили лишь 26 человек. Один бюллетень признан недействительным.  

Впрочем, поводов для радости у Порошенко все равно нет. Голосование в Австралии никак не скажется на общей безрадостной для президента ситуации. 

Судя по опросам избирателей на выходе с участков, подавляющее большинство украинцев проголосовало за Зеленского. По некоторым данным, его результат составит около 80%.

У Порошенко – около 20%. Разгромное поражение опытного политика от дилетанта.  

Как и следовало ожидать, наибольшую поддержку актеру оказали юго-восточные регионы страны. Зеленский получил большинство и на Западной Украине, которая традиционно питала симпатии к Порошенко.  

Центризбирком Украины отмечает, что граждане в целом голосуют во втором туре активнее, чем в первом. По данным на 15:00 по местному времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли более 45% граждан, имеющих право голоса.  

Президент Украины избирается на пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента. 

Автор: Иван Поляков21 апреля 2019, 19:34
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