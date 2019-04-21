Побеждает Порошенко: неожиданный поворот на президентских выборах
Любопытную картину показывает голосование на избирательном участке в Австралии. Во втором туре президентских выборов там проголосовали 99 человек.
Уверенную победу в стране кенгуру одержал Петр Порошенко. Местные украинцы отдали ему подавляющее число голосов – 72. Владимиру Зеленскому будущее Незалежной доверили лишь 26 человек. Один бюллетень признан недействительным.
Впрочем, поводов для радости у Порошенко все равно нет. Голосование в Австралии никак не скажется на общей безрадостной для президента ситуации.
Судя по опросам избирателей на выходе с участков, подавляющее большинство украинцев проголосовало за Зеленского. По некоторым данным, его результат составит около 80%.
У Порошенко – около 20%. Разгромное поражение опытного политика от дилетанта.
Как и следовало ожидать, наибольшую поддержку актеру оказали юго-восточные регионы страны. Зеленский получил большинство и на Западной Украине, которая традиционно питала симпатии к Порошенко.
#остаточнепрощавай— Елена Лукаш (@Lukash_EL) 21 апреля 2019 г.
У меня замечательное настроение)))
Ждала этого 5 лет.
Что будет дальше? Я не знаю.
Главное, что подыхает политика Порошенко.
Главное, что все увидели, чем заканчивается мародерство и разжигание ненависти. pic.twitter.com/2oYZYDb46i
Центризбирком Украины отмечает, что граждане в целом голосуют во втором туре активнее, чем в первом. По данным на 15:00 по местному времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли более 45% граждан, имеющих право голоса.
Президент Украины избирается на пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента.
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