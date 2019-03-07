"Читай учебники": Медведев послал в школу американского дипломата

Дмитрий Медведев посоветовал американским дипломатам внимательнее читать учебники по международному праву. Российский премьер прокомментировал недавний совет американского посла властям Люксембурга быть "жесткими" с Россией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом в Люксембурге. По итогам его переговоров с коллегой Ксавье Беттелем состоялась пресс-конференция, где зашла речь о советах, которые раздают американские дипломаты.

"Я не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее. Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву", – цитирует российского премьера НСН.

Медведев подчеркнул, что дипломату следует выучить понятие государственного суверенитета. Премьер-министр отметил: суверенитет страны – это верховенство государственной власти внутри державы, а независимость власти – вне ее, передает RT.

В преддверии визита Медведева американское посольство в Люксембурге напомнило местным властям, что Крым "оккупирован более крупным соседним государством". Они потребовали от Люксембурга занять "жесткую позицию" в отношении вопроса принадлежности полуострова и оказать давление на Москву, чтобы та изменила свою политику и ушла из Крыма.

Перед визитом Дмитрия Медведева в европейских странах заявляли, что интерес к ситуации с Крымом на Западе угасает. Там осознают, что его возвращение в состав России необратимо. Между тем в Крыму отмечают возрастающий интерес к полуострову со стороны западных предпринимателей.