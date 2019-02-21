Полетят головы: Недовольный Путин взгрел нерадивых чиновников

Многие российские чиновники напряглись во время оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, особенно после той его части, которая касалась уголовного преследования бизнесменов. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развил мысль своего шефа и сообщил, что глава государства недоволен тем, как выполняются его поручения.

Владимир Путин недоволен тем, как чиновники выполняют его поручения по ликвидации практики необоснованного преследования предпринимателей, сказал Песков. "Вы видите, что в целом и стиль послания, характер послания и формулировки предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или не допускают какого-то размывания идей основных ориентиров", – отметил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, ведется планомерная работа по выяснению причин того, почему предыдущие аналогичные поручения не были исполнены, сообщает НСН. Песков напомнил, что надзорные функции выполняет Генпрокуратура, именно она определяет законность тех или иных действий в уголовно-правовом пространстве.

Обращаясь накануне, 20 февраля к Федеральному собранию, президент Владимир Путин сказал, что добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей и чувствовать риск наказания.

Путин о нацпроектах: Если кто-то предпочитает работать, не напрягаясь, лучше сразу уйти. Я уже слышал, что там нельзя, здесь слишком сложно. С такими настроениями лучше к снаряду не подходить! pic.twitter.com/oZR0IgSRMK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 февраля 2019 г.

Аналогичное заявление глава государства делал и год назад, тогда он потребовал на треть сократить объем внеплановых проверок бизнеса и предложил запретить следователям изымать жесткие диски и серверы при проведении следственных действий на предприятиях.

Первым о недопустимости излишнего давления на предпринимателей со стороны силовиков заявил еще в 2008 году Дмитрий Медведев, тогда он занимал пост президента России. Его фраза "Хватит кошмарить бизнес" стала крылатой, но проверок бизнеса, плановых и внеплановых, с тех пор не стало меньше.