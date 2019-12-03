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Политика

Трамп щелкнул по носу говорливого Макрона

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Политик заявил, что Франция нуждается в альянсе "как никто другой".

"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. И, честно говоря, США являются теми, кто получает от альянса меньше всего пользы. Мы помогаем Европе", – приводит речь Трампа RT.

Напомним, в начале ноября Макрон заявил, что у НАТО произошла "смерть мозга". По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

3 декабря 2019, 14:16

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