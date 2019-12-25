Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

О том эпизоде рассказал советник первого президента России
Валентин Юмашев. По его словам, Борис Ельцин хотел найти преемника из другого
поколения, свободного от советской ментальности. Вместе с тем этот человек
должен был продолжать начатые в 1990-е годы реформы, отметил Юмашев в интервью
"Русской службе Би-би-си".
Таким человеком для первого президента стал Владимир Путин. Юмашев подчеркнул, что договоренностей между уходящим президентом и его преемником по поводу кадровых назначений не было. Разговоры об этом он назвал ерундой. "Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию", – рассказал Юмашев.
По его словам, Путин старается выполнить просьбу предшественника. Россия сделала экономический рывок – это совсем другая страна по сравнению с концом 90-х, подчеркнул Юмашев.
Советник первого президента отмечал, что познакомился с Путиным в 1997 году. Тогда Юмашев возглавлял администрацию главы государства.
Борис Ельцин объявил о сложении полномочий президента в новогоднем обращении 31 декабря 1999 года. "Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше", – сказал он.
Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин. 26 марта на выборах главы государства он заручился поддержкой 68,7% избирателей.
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