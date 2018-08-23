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Политика

Захарова пообещала жесткий ответ за атаку на рубль

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким, но адекватным. В МИДе подчеркнули, что отнюдь не Москва стала инициатором обострения отношений с Вашингтоном.
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Процесс выработки решений о возможных ответных мерах на действия США в МИДе не комментируют. Однако они всегда адекватны возникающим угрозам, заверила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Если говорить гипотетически относительно введения санкций – обновленных, скорректированных и так далее – как вы знаете, мы не комментируем рабочий процесс выработки этих решений. Но, как всегда, эти ответы являются адекватными", – заявила Захарова во время традиционного брифинга. Представитель МИДа ответила на вопрос: какие варианты ответа прорабатываются в Москве в случае введения новых ограничений со стороны США? Захарова еще раз подчеркнула, что это "не наш выбор", а лишь ответ на действия Вашингтона, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ответом на новые санкции США станет отказ от доллара. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, расширение ограничительных мер со стороны США может негативно отразиться на торговле. Однако Россия постепенно переходит на расчеты в национальных валютах при торговле с другими странами.

Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении нашей страны в начале августа. На этот раз они связаны с бездоказательными обвинениями в использовании химического оружия на территории Великобритании – а именно в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций должен вступить в силу в конце августа, второй – к концу года. Это произойдет в случае, если Россия не допустит международных наблюдателей на свои секретные военные объекты.

Автор: Андрей Евлампиев23 августа 2018, 18:07
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