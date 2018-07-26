Казус на большой встрече с Путиным

На саммите БРИКС в ЮАР происходит что-то неладное. Журналисты жалуются в соцсетях на очень плохую организацию встречи на высшем уровне.

В группу БРИКС, как известно, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В каждой из этих стран свои традиции. Журналисты пишут, что организаторы не учли их при составлении меню для гостей.

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В частности, их угощают говядиной, хотя на мероприятии присутствует индийская делегация. А в Индии корова считается священным животным.

Журналисты также жалуются на плохую беспроводную связь в пресс-центре: "Чтобы поймать сигнал, надо стоять с вытянутой рукой". Есть проблемы и с работой Wi-Fi-переводчиков.

"В аэропорту Йоханнесбурга, куда делегаты прилетели для участия в саммите БРИКС, контроль в общей очереди проходили все, включая и губернаторов, и министров", – сообщили входящие в кремлевский пул журналисты РИА Новости.

На саммите BRICS проблемы с работой беспроводных переводчиков. Чтобы поймать сигнал, надо стоять с вытянутой рукой. По иронии судьбы пресс-центр заранее украсили похожей картонной фигурой Манделы. А так все очень организовано и удобно pic.twitter.com/yAYMVbo2Yb — Путин говорит (@CzarSays) 26 июля 2018 г.

Но самое смешное произошло на традиционной церемонии фотографирования лидеров стран БРИКС. Никому из президентов не удалось встать напротив флага своей страны. Путаница произошла из-за ошибки организаторов, которые неправильно разложили на полу таблички с подсказками.





Заметив ошибку, политики поменялись местами, однако их положение по-прежнему не соответствовало расположенным за ними флагами. Так, китайский лидер Си Цзиньпин встал перед флагом ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди – перед бразильским, южноафриканский президент Сирил Рамафоса — перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер расположился у флага Индии, а президент России Владимир Путин – рядом с китайским.

В ЮАР с 25 по 27 июля проходит саммит БРИКС. По завершении форума лидеры стран группы подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.