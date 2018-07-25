Путин нашел способ утопить Трампа

Москва начала избавляться от американских облигаций, провоцируя рост процентных ставок в США. Если "денежный кран" перекроет и Пекин, последствия будут гораздо серьезнее.



Всего за месяц Россия сократила активы в американских облигациях государственного займа на 81 миллиард долларов. Это станет сокрушительным ударом для Дональда Трампа: дорогие кредиты ограничивают рост американской экономики, а именно это было основным предвыборным обещанием главы Белого дома.

У Москвы есть много причин пойти на подобный шаг, сообщает издание Business Insider. После новых антироссийских санкций ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями.

Более того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет укрепить рубль. Многие эксперты видят в действиях Москвы "целенаправленный удар по ахиллесовой пяте Вашингтона", так как из-за увеличения бюджетного дефицита Америка значительно усилила свою зависимость от кредиторов.

Стоит отметить, что, по сравнению с Китаем, Россия – относительно небольшой кредитор. Пекин владеет облигациями США на сумму 1,18 триллиона долларов. Если "денежный кран" перекроет и Поднебесная, последствия для Трампа будут намного серьезнее.

Избавление от американских облигаций – эффективный ответ на угрозы "глобальных пошлин" от Вашингтона. Пекин вполне готов принять меры для укрепления национальной валюты с помощью продажи ценных бумаг США.