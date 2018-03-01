Запад в ужасе после послания Путина
"Путин использовал свое ежегодное выступление для того, чтобы пригрозить западным нациям набором нового оружия, включая межконтинентальные ядерные баллистические ракеты", – пишет влиятельное американское издание The New York Times.
В свою очередь телеканал "Си-эн-эн" назвал выступление российского лидера прямым сигналом Соединенным Штатам. Путин, утверждает старший международный корреспондент телеканала Мэтью Чанс, отреагировал таким образом на создание противоракетной обороны США в Восточной Европе. "Такое вот не слишком завуалированное предупреждение США: не связывайтесь с Россией и с ее новым, скажем так, устрашающим ядерным арсеналом", - отметил журналист.
А британское издание The Guardian обратило внимание, что на показанной компьютерной графике российские ракеты направляются прямо в американскую сторону.
Газета отмечает, что речь Путина была произнесена на фоне обнародования Пентагоном своей новой ядерной стратегии, которое последовало после обещания президента США Дональда Трампа модернизировать стратегический арсенал. В рамках этой политики предусматривается использование маломощного ядерного оружия на баллистических ракетах с подводными лодками, которые могут противостоять аналогичному российскому оружию.
Другое крупное британское издание – Independent - отметило новые подводные дроны, способные нести ядерные заряды, а также ракеты с непредсказуемой траекторией полета и неограниченным радиусом. Продемонстрированное во время речи Путина оружие, полагает газета, способно изменить весь международный стратегический баланс.
"Первую часть своей речи Путин посвятил внутрироссийским проблемам, зато во второй час, когда он резко начал говорить об оружии и войне, истинный смысл выступления стал предельно ясен", - пишет Independent.
Речь президента России издание называет вызовом в адрес Соединенных Штатов. "Это было наглядно продемонстрировано в анимации, которая показывала траектории полета ракет с Востока на Запад", – отмечает газета.
Напомним, оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Сегодняшняя речь президента установила рекорд: речь главы государства растянулась на 116 минут.
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