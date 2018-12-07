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Политика

Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко все труднее усидеть на двух стульях - выпрашивать у Москвы скидки на газ и в то же время подлизываться к Западу и его сателлитам в Восточной Европе. В Москве призывают лидера братской республики перестать лицемерить. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Лукашенко должен определиться, кто для него союзник – Россия или Украина.  
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Эксперт назвал Белоруссию шлюзом, через который украинские товары идут в Россию, а российские энергоносители поступают на Украину. Москва должна добиваться того, чтобы Минск перестал играть роль контрабандиста, заявил Безпалько в эфире радио "Вести ФМ". 

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Политолог призвал белорусское руководство решить, видит ли оно свою страну частью союзного государства с Россией. Если ответ утвердительный, полагает Безпалько, то необходимо согласовывать внешнюю и оборонную политику.  

"Надо определяться, признает Белоруссия Крым российским или не признает”, – подчеркнул аналитик. 

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России выразил недоумение, что Минск активно сотрудничает с Киевом в оборонно-промышленном комплексе. И это при том, напомнил Безпалько, что Украина называет Россию агрессором и того гляди развяжет боевые действия. "Они вместе будут воевать, Лукашенко с Порошенко, против нас?" – задался вопросом эксперт. 

Напомним, накануне в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко вступил в словесную перепалку с российским лидером Владимиром Путиным по поводу цен на газ. Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах. 


По словам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". На это Путин и предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. 

Белорусский лидер не впервые выступает с резкими заявлениями в адрес России. Не так давно Лукашенко обвинил Москву в варварстве и недобросовестной конкуренции.

Автор: Иван Поляков7 декабря 2018, 17:53
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