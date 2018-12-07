Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко все труднее усидеть на двух стульях - выпрашивать у Москвы скидки на газ и в то же время подлизываться к Западу и его сателлитам в Восточной Европе. В Москве призывают лидера братской республики перестать лицемерить. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Лукашенко должен определиться, кто для него союзник – Россия или Украина.



Эксперт назвал Белоруссию шлюзом, через который украинские товары идут в Россию, а российские энергоносители поступают на Украину. Москва должна добиваться того, чтобы Минск перестал играть роль контрабандиста, заявил Безпалько в эфире радио "Вести ФМ".

Политолог призвал белорусское руководство решить, видит ли оно свою страну частью союзного государства с Россией. Если ответ утвердительный, полагает Безпалько, то необходимо согласовывать внешнюю и оборонную политику.

"Надо определяться, признает Белоруссия Крым российским или не признает”, – подчеркнул аналитик.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России выразил недоумение, что Минск активно сотрудничает с Киевом в оборонно-промышленном комплексе. И это при том, напомнил Безпалько, что Украина называет Россию агрессором и того гляди развяжет боевые действия. "Они вместе будут воевать, Лукашенко с Порошенко, против нас?" – задался вопросом эксперт.

Напомним, накануне в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко вступил в словесную перепалку с российским лидером Владимиром Путиным по поводу цен на газ. Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.

По словам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". На это Путин и предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов.

Белорусский лидер не впервые выступает с резкими заявлениями в адрес России. Не так давно Лукашенко обвинил Москву в варварстве и недобросовестной конкуренции.